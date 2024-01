In Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Jahren pro Schuljahr jeweils zwischen 2000 und 3000 Schüler eine allgemeinbildende Schule ohne Berufsreife verlassen. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums in Mainz auf eine Anfrage aus der Grünen-Fraktion hervor. Die Landesregierung versucht, mit unterstützenden Projekten gegenzusteuern, und verspricht sich weitere Fortschritte von ergänzten Konzepten an Förderschulen.