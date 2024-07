Ein gelber Regenschirm liegt auf dem Geländer einer Haustreppe in Daugendorf. (zu dpa: «Bis zu 28 Grad und Regen am Wochenende erwartet»)

Ein gelber Regenschirm liegt auf dem Geländer einer Haustreppe in Daugendorf. (zu dpa: «Bis zu 28 Grad und Regen am Wochenende erwartet») Foto: Thomas Warnack/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wochenende bringt in Rheinland-Pfalz und im Saarland Temperaturen bis 28 Grad – und dazu eine Menge Regen. Nach Sonnenschein am Donnerstag machen sich am Freitag Wolken breit und es regnet häufig schauerartig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch einzelne Gewitter könne es geben, allerdings nur mit geringer Wahrscheinlichkeit. Dafür bleibe es warm bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad, so die Vorhersage.

Auch am Samstag bleibt der Himmel laut DWD wolkig bis stark bewölkt. Die Meteorologen erwarten Regen, der teils schauerartig und gewittrig verstärkt wird. Auch starke Böen seien bei Schauern und Gewittern möglich. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 24 bis 28 Grad.

Stark bewölkt und nass soll auch der Sonntag starten: Der Regen ziehe aber nach Südosten ab, im Tagesverlauf lockere es auf. Den Rest des Tages bleibt es laut DWD meist trocken bei Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad.