Mainz

Wettervorhersage

Bis zu 27 Grad und Sonne am Feiertag – Gewitter möglich

Von dpa/lrs

i Die Sonne kommt vor blauem Himmel hinter Apfelblüten hervor. Foto: Stefan Puchner//dpa

In der neuen Woche dürfen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder über Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 20 Grad freuen – am Feiertag, dem 1. Mai, sogar bis zu 27 Grad. Aber immer wieder kann es auch Regen und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.