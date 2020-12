Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 07:40 Uhr

Bis zu 26 Grad am Montag in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland an den Pfingstfeiertagen wird weitgehend freundlich und trocken. Der Sonntag startet aber zunächst bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Bei Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad bleibt es aber trocken. In der Nacht zum Montag ziehen die Wolken ab und der Himmel klart auf.