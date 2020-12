Archivierter Artikel vom 15.03.2020, 13:30 Uhr

Offenbach

Bis zu 20 Grad möglich: Frühlingshafter Wochenstart

Sonniger Start: In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt die neue Woche mit viel Sonne und milden Temperaturen. Hoher Luftdruck über Mittel- und Osteuropa sorgt für frühlingshaftes Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Der Vorhersage von DWD-Meteorologe Jens Bonewitz zufolge könnte am Mittwoch die 20-Grad-Marke geknackt werden.