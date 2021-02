Mainz/Saarbrücken

Bis zu 18 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Zum Start des Wochenendes können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf zweistellige Temperaturen einstellen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit. Der Donnerstag startet zunächst mit vielen Wolken und etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in der Eifel und 13 Grad in den Flusstälern.