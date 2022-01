Bis zu 100 Apotheken sollen ab Ende Januar impfen können

Bis spätestens Ende Januar sollen im Saarland bis zu 100 Apotheken eine Corona-Impfung anbieten können. Davon geht die Apothekerkammer des Saarlandes aus. Wie die Kammer gemeinsamen mit dem Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, sollen entsprechende Schulungen für Mitarbeiter in Apotheken zeitnah beginnen. Es sei logisch, analog zur Grippeschutzimpfung in Apotheken auch Corona-Schutzimpfungen anzubieten, sagte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).

Manfred Saar, Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, ergänzte: „Apotheken bieten eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Covid-19-Impfungen.“ In Frankreich seien bereits mehr als sechs Millionen Menschen gegen Corona in Apotheken geimpft worden. Grundlage der Vereinbarung zwischen der Kammer und dem Ministerium zu den Impfschulungen für Apotheker ist die neue Impfverordnung, die am Dienstag in Kraft trat.

