Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 08:00 Uhr

Offenbach

Bis Mittwoch meist trocken: Herbstsonne möglich

In den kommenden Tagen stehen Rheinland-Pfalz und das Saarland noch unter Hochdruckeinfluss und es bleibt meist trocken. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Dienstag zufolge soll es erst ab Mittwochabend Regen geben. Bis dahin zeigt sich auch hin und wieder mal die Herbstsonne. Am Morgen kann es Nebel geben.