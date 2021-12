Mainz

Bis Jahresende über eine Million Corona-Impfungen geplant

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Impfkampagne angekurbelt und will bis Jahresende mehr als einer Million Menschen eine Corona-Schutzimpfung ermöglichen. „Dabei geht es um Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz nach einem Gespräch mit Ärzten, Kommunen und medizinischen Fachgesellschaften. Ganz wesentlich seien dabei auch die zu erwartenden Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren. „Das Impfen ist ein Schlüssel zur Überwindung der Pandemie.“