Bad Ems

Bis August weniger tödliche Unfälle in Rheinland-Pfalz

In den ersten acht Monaten dieses Jahres war die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz niedriger als im Corona-Jahr 2020. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte, kamen zwischen Januar und August 2021 insgesamt 79 Menschen bei Verkehrsunfällen um. Den Angaben zufolge waren das 15 Todesopfer weniger als im Vorjahreszeitraum.