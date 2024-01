Plus Birkenfeld Birkenfelder Professor plant neues Weltwunder in der Sahara: CO2-Emissionen in der Wüste binden? Das Mega-Projekt Sahara-Begrünung nimmt Form an: In wenigen Tagen reist ein Professor des Umweltcampus Birkenfeld nach Mauretanien, um Verträge zu unterzeichnen. Und dann? Von Katharina De Mos

All der Streit um Agrardiesel und Heizungsgesetz. All die Finger, mit denen Menschen aufeinander zeigen, weil sie in Urlaube fliegen, Verbrenner fahren oder gerne Fleisch essen. All die Hektik beim Klimaschutz und die hitzigen, zunehmend hasserfüllten Debatten... Wenn die Pläne von Professor Peter Heck Realität würden – und dafür scheint ...