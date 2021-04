Mainz

Biotechnologie: Rheinland-Pfalz will Standort ausbauen

Die neue Ampel-Koalition will Rheinland-Pfalz zu einem führenden Biotechnologiestandort in Deutschland ausbauen, klimaneutral machen und die Zukunft der Innenstädte gestalten. Regierungsschwerpunkte der SPD in der neuen Koalition seien Bildung und Schule, der Wandel der Arbeitswelt, das Gesundheitssystem, der Umbau zur digitalen Zukunft, die Innere Sicherheit sowie die Gestaltung der Innenstädte und Kommunen, kündigte Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz an. Außerdem solle in der Staatskanzlei ein Zukunftsrat für nachhaltige Entwicklung angesiedelt werden.