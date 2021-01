Mainz

Biontech-Impfstoff in angekündigtem Umfang eingetroffen

Rheinland-Pfalz hat am Montag den zugesagten Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer nach Angaben des Gesundheitsministeriums im „angekündigten Umfang“ von 40 000 Dosen erhalten. Der Mainzer Impfstoff-Hersteller und sein US-Partner hatten am Freitag angekündigt, dass die Liefermengen in dieser Woche (ab 18. Januar) vorübergehend verringert werden. Ab der kommenden Woche (25. Januar) wollen sie aber wieder zum ursprünglichen Zeitplan zurückkehren. Begründet wurde dies mit Anpassungen im Produktionsprozess im Pfizer-Werk im belgischen Puurs, um die Kapazitäten dort ausbauen zu können.