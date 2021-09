Köln

Biontech-Gründerpaar erhält Ehrendoktorwürde in Köln

Die Gründer des Unternehmens Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, sind mit der Ehrendoktorwürde der Uni Köln ausgezeichnet worden. Das Forscherpaar trug sich am Freitag zudem in das Goldene Buch der Stadt ein, die eine besondere Bedeutung für sie hat. „Selbstverständlich sehen wir das als eine Ehrung für unsere wissenschaftliche Arbeit“, sagte Sahin bei der Feierstunde. „Wir sehen es aber auch als Möglichkeit, uns an diese wunderschöne Zeit, die wir in Köln gehabt haben, zu erinnern.“ Köln sei die Stadt seiner „jugendlichen Prägung“.