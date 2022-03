Mainz

Auszeichnung

Biontech-Gründer werden Mainzer Ehrenbürger

Die drei Gründer des Pharmaunternehmens Biontech Ugur Sahin, Özlem Türeci und Christoph Huber erhalten heute die Mainzer Ehrenbürgerwürde. Die Landeshauptstadt will damit die «herausragenden Leistungen dieser außergewöhnlichen Wissenschaftlerin und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Medizinforschung und Biotechnologie» würdigen. Biontech, das wegen der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19 mittlerweile zu den bekanntesten deutschen Unternehmen gehört, hat seinen Hauptsitz in Mainz und ist der größte Steuerzahler in der Landeshauptstadt.