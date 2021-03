Berlin

Biontech-Gründer Sahin: Gemeinsam dritte Welle eindämmen

Biontech-Gründer Ugur Sahin hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie zu stemmen. „Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten, dass diese dritte Welle möglichst effektiv so lang wie möglich eingedämmt wird“, sagte er am Freitag bei der Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Jeder kann sich selbst schützen. Und jeder schützt dadurch auch den Anderen.“