Mainz

Biontech verhilft Rheinland-Pfalz zu neuer Finanzstärke

Nicht nur die Städte Mainz und Idar-Oberstein profitieren von Milliardengewinnen des Pharma-Unternehmens Biontech – auch das Land hat in diesem Jahr hohe Steuereinnahmen. Rheinland-Pfalz werde beim Länderfinanzausgleich in diesem Jahr wahrscheinlich als „finanzstark“ eingestuft, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Dienstag in Mainz und sprach von einer „erfreulichen Nachricht“. Als Grund nannte sie „positive wirtschaftliche Entwicklungen“. Über einzelne Steuerzahler darf sie keine Angaben machen, doch gelten die Steuerzahlungen von Biontech als Hauptgrund.