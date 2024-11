Das Pharma-Unternehmen Biontech hat seinen Hauptsitz in der Landeshauptstadt. Am Montagvormittag beginnt in Stockholm die diesjährige Verleihung der Nobelpreise. Ausgezeichnet werden die Preisträger für die Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaft und Literatur. Biontech gilt als möglicher Preisträger. (zu dpa: «Biontech legt Zahlen zum dritten Quartal vor»)

Das Pharma-Unternehmen Biontech hat seinen Hauptsitz in der Landeshauptstadt. Am Montagvormittag beginnt in Stockholm die diesjährige Verleihung der Nobelpreise. Ausgezeichnet werden die Preisträger für die Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaft und Literatur. Biontech gilt als möglicher Preisträger. (zu dpa: «Biontech legt Zahlen zum dritten Quartal vor») Foto: Andreas Arnold/DPA

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Der Impfstoffhersteller Biontech wird an diesem Montag über den Stand der Entwicklung neuer Produkte zur Behandlung von Krebs berichten und seine Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorlegen. Im zweiten Quartal hatten die Mainzer einen hohen dreistelligen Millionenverlust hinnehmen müssen, das Defizit war mit 807,8 Millionen Euro mehr als viermal so groß wie im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr 2024 summierte sich der Nettoverlust auf 1,12 Milliarden Euro.

Biontech steckt viel Kraft in die Entwicklung von Krebsmedikamenten, allein im zweiten Quartal investierte das Unternehmen nach eigenen Angaben 525,6 Millionen Euro in «nicht-Covid-19-bezogene Aktivitäten», also vor allem in die Onkologie und in Präparate gegen Infektionskrankheiten. Angestrebt wird eine erste Marktzulassung für ein Krebsmedikament im Jahr 2026.