Das Pharma-Unternehmen Biontech hat seinen Hauptsitz in der Landeshauptstadt. Am Montagvormittag beginnt in Stockholm die diesjährige Verleihung der Nobelpreise. Ausgezeichnet werden die Preisträger für die Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaft und Literatur. Biontech gilt als möglicher Preisträger. (zu dpa: «Biontech legt Quartalszahlen vor») Foto: Andreas Arnold/DPA