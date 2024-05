Mainz

Pharma

Biontech berichtet auf Hauptversammlung über Pläne

Von dpa

i ARCHIV - Ugur Sahin, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Biontech, steht während eines Besuchs des Biontechstandortes Görzhausen I auf einer Pressekonferenz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Biontech-Chef Ugur Sahin will die Aktionäre des Mainzer Impfstoffherstellers an diesem Freitag (14 Uhr) auf der Hauptversammlung über die Pläne und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens informieren. Im Jahr 2023 hatte das schrumpfende Geschäft mit Covid-19-Impfstoff die Erlöse und den Gewinn von Biontech deutlich nach unten gezogen. In das laufende Geschäftsjahr starteten die Mainzer mit einem deutlichen Verlust.