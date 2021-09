Mainz

Binz: 550 evakuierte Afghanen in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat von den aus Afghanistan evakuierten Menschen rund 550 aufgenommen. 212 von ihnen seien mit den US-Streitkräften auf der Airbase Ramstein gelandet, und für Deutschland vorgesehen gewesen, sagte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Mittwoch im Landtag in einer von der AfD-Fraktion einberufenen Aktuellen Debatte. Die anderen seien von der Bundeswehr ausgeflogen worden und am Frankfurter Flughafen angekommen. Alle 550 seien von der Bundespolizei sicherheitsüberprüft worden.