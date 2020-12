Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 17:10 Uhr

Binger OB: Rettungsschirm für Kliniken reicht nicht

Bingen/Berlin (dpa/lrs) – Die im Rettungsschirm für Krankenhäuser vorgesehene Pauschale für freigehaltene Betten in Covid-19-Spezialkliniken reicht nach Ansicht des Binger Oberbürgermeister Thomas Feser nicht aus. In einem Brief an seinen Parteikollegen, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), erklärte Feser, dem Heilig-Geist-Hospital in Bingen drohten über Monate hohe Umsatzeinbußen. Denn die Klinik behandele derzeit keine anderen Fälle und Betten müssten frei bleiben.