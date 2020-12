Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 18:30 Uhr

Mainz

Bildungsministerium legt Hygieneplan für Kitas vor

Nach den Schulen gibt es jetzt auch für die Kita in Rheinland-Pfalz konkrete Empfehlungen zur Einhaltung von Hygienevorkehrungen in der Corona-Zeit. Diese seien in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium entwickelt und unter anderem mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landeselternausschuss abgestimmt worden, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Mainz mit.