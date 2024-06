Mainz

Bildungsministerin zieht Bilanz zum Digitalpakt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Schüler eines Gymnasiums sitzen vor einem Computer in der Schule. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will an diesem Montag (10 Uhr) in Mainz eine Bilanz zum Digitalpakt in Rheinland-Pfalz ziehen. Mit dem Geld aus dem Förderprogramm sowie Landesmitteln wurden in den vergangenen Jahren Schulen etwa mit Laptops, Tablets oder WLAN ausgestattet. Mehr als 300 Millionen Euro sind laut Bildungsministerium an die Schulen im Land geflossen oder fließen immer noch. Zusammen mit dem Vorstandssprecher der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, Ulrich Link, will die Bildungsministerin auch einen Ausblick geben, wie es nach dem Auslaufen des Digitalpakts weitergehen soll.