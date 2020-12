Archivierter Artikel vom 10.11.2020, 04:10 Uhr

Mainz

Bildungsministerin informiert über Situation an Schulen

Über die derzeitige Situation der rheinland-pfälzischen Schulen in der Corona-Pandemie informiert Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) heute (10.00 Uhr) in Mainz. Inzwischen gilt nach Angaben des Bildungsministeriums an den weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts. Von kommender Woche an sollen zudem an den Grundschulen feste Lerngruppen eingerichtet werden.