Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 18:10 Uhr

Saarbrücken

Bildungsministerin: „Brauchen an Schulen mehr Ressourcen“

Um in der Corona-Pandemie den Unterricht vor Ort in den Klassenräumen weiter sicherzustellen, braucht es laut saarländischem Bildungsministerium mehr Ressourcen. „Deshalb bitte ich insbesondere auch alle Lehrerinnen und Lehrer, die aktuell in Teilzeit arbeiten, für sich zu prüfen, ob und in welchem Umfang sie ihre Stunden aufstocken könnten“, teilte Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Donnerstag mit.