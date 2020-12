Bildungsausschuss tagt per Videokonferenz

Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 01:30 Uhr

Außerdem wollen sich die Abgeordneten mit Folgerungen aus einer Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Berliner Humboldt-Universität beschäftigen, die einen Ländervergleich zu Lernerfolgen von Neuntklässlern in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern ermöglicht. Demnach erreichten lediglich 40,5 Prozent der Schüler in Rheinland-Pfalz den Regelstandard in Mathematik. Besser schnitten sie in Biologie, Chemie und Physik ab. Bei einer Landtagsdebatte im Oktober vergangenen Jahres sprach die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Beilstein, von einer „Bankrotterklärung für das rheinland-pfälzische Bildungssystem“. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte damals, dass sie mit den Ergebnissen in Mathematik nicht zufrieden sei.