Mainz

Bildungsausschuss des Landtages berät über Lage an Schulen

In den Weihnachtsferien ruht zwar der Schulbetrieb, der Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages in Mainz beschäftigt sich trotzdem mit der Lage in den Schulen. Am heutigen Montag steht auf Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion eine Sondersitzung an. Die CDU wirft der rot-gelb-grünen Landesregierung in einem Antrag vor, dass es mehr als neun Monate nach Beginn der Pandemie weiter keine langfristigen Konzepte zum Umgang mit dem Lockdown und zur Umsetzung von Fern- und Hybridunterricht gebe. Auch bei den Kitas mangele es an klaren Vorgaben.