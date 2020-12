Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Bildung, Arbeit und Klima: Schwerpunkte des Haushalts 2021

Die rheinland-pfälzischen Ampel-Fraktionen haben den Haushaltsentwurf für 2021 als ein gelungenes Paket gelobt, um gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen. Zugleich hoben sie vor der Plenardebatte am Mittwoch und Donnerstag ihre jeweiligen Akzente in dem Haushaltswerk hervor. Bildung, Arbeitsplätze und die höchste Zahl von Polizisten im Land, nannte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer am Montag als Beispiele für sozialdemokratische Schwerpunkte. Seine Fraktion werde noch einige seriös gegenfinanzierte Veränderungen in Details vorschlagen, kündigte er an, ohne Einzelheiten zu nennen.