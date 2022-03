Big Points für Saarbrücken: Nach Sieg nun Dritter

Beim Topspiel in Braunschweig beweist der 1. FC Saarbrücken Reife. Der 2:0-Sieg untermauert die Aufstiegsambitionen der Saarländer. Trainer Koschinat lobt den Mut seiner Schützlinge.

Braunschweig (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken nimmt nach einem Sieg im Spitzenspiel Kurs auf den Aufstieg und darf sich ernste Hoffnungen auf einen Sprung in die 2. Fußball-Bundesliga machen. Nach dem souveränen 2:0 (1:0) beim direkten Rivalen Eintracht Braunschweig stehen die Gäste auf dem dritten Tabellenplatz. «Ich bin erstmal stolz auf eine sehr, sehr reife Leistung. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit einen richtig guten und geordneten Fußball gespielt und am Ende einen Sieg eingefahren, der nicht unverdient war», sagte der sichtlich zufriedene Trainer Uwe Koschinat.

Manuel Zeitz (37. Minute) und Justin Steinkötter (89.) trafen beim Erfolg bei den Niedersachsen, die mit 51 Punkten nun einen Zähler hinter Saarbrücken liegen. Zwar hat Braunschweig noch ein Spiel mehr zu absolvieren, doch befindet sich Saarbrücken in dieser wichtigen Saisonphase in starker Form.

«Saarbrücken ist auch mit einer großen Packung Selbstvertrauen hier angekommen. Wir haben nach dem Rückstand noch gegen angekämpft und hatten selbst gute Chancen, aber heute hatte es nicht sollen sein», stellte Braunschweigs Keeper Jasmin Fejzic bei Magentasport fest. Hinter den beiden mit Abstand führenden Clubs 1. FC Magdeburg (65 Zähler) und 1. FC Kaiserslautern (56) könnte Saarbrücken tatsächlich zur Saison-Überraschung werden, die sich mit einem Ticket für die Aufstiegsrelegation belohnt.

«Man muss erstmal den Mut haben, beim Tabellendritten diesen Fußball auf den Platz zu bringen und das hat mir sehr imponiert. In der ersten Phase haben wir Braunschweig auch ein bisschen geschockt mit unserer mutigen Art und die konnten nicht so richtig Schwung aufnehmen», sagte Koschinat. Torschütze Zeitz sah «eine richtige gute erste Halbzeit und eine extrem kämpferische zweite Halbzeit». Nächste Woche geht es am Samstag (14.00 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den Halleschen FC.

