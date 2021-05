Biesdorf

Biesdorf: Erneut geschlachtete Hühner illegal abgelegt

In einem Waldgebiet bei Biesdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind zum wiederholten Mal mehrere geschlachtete Hühner entdeckt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag sagte, fanden Spaziergänger bereits am vergangenen Sonntag Hühner, die hinter Bäumen versteckt illegal abgelegt worden waren. Die Fundstelle sei „nicht direkt“ einsehbar gewesen, den Zeugen waren demnach zunächst Federn aufgefallen.