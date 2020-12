Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 08:40 Uhr

Edenkoben

Bienen als neue Nachbarn der Polizei Edenkoben

Die Polizei in Edenkoben im Süden von Rheinland-Pfalz hat nun ein Schwarm Bienen als neue Nachbarn. Die Beamten hatten am Donnerstag ein lautes Summen und Flirren bemerkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Schwarm mit mehreren tausend Tieren habe sich an einer Büroseite niedergelassen und sei in die Luftschlitze des Mauerwerks gezogen. Zunächst wurde noch mit einem sogenannten Schwarmfänger versucht den Einzug zu verhindern – ohne Erfolg. Da von den Bienen keine Gefahr ausgeht, dürfen die Tiere nun bleiben.