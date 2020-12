Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 20:51 Uhr

Der Betzdorfer Geschichtsverein stellt seine neu aufbereitete „Heimat-Bibliothek“ Nutzern vor Ort zur Verfügung. Sie finden Angaben zu den Büchern in einem Verzeichnis aller Bibliotheks-Archivalien. Allein zum Stichwort „Betzdorf“ finden sich 4000 Einträge im Computer.

Gerd Bäumer hat zudem eine Betzdorfer Bibliografie erstellt. Im Aufbau ist auch eine Sammlung von Zeitungssauschnitten heimischer Medien. Auch die archivierten Karten finden sich in einem Verzeichnis. Anfragen an den Betzdorfer Geschichtsverein können per Mail gestellt werden. Die Adresse lautet: betzdorf-geschichte@bgev.de.