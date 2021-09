Karlsruhe

BGH: Keine Betrugsabsichten beim Daimler-„Thermofenster“

Auf schwindende Erfolgsaussichten müssen sich Diesel-Kläger einstellen, die vom Autobauer Daimler wegen des sogenannten Thermofensters Schadenersatz fordern. Auch ein zweiter Senat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe machte am Donnerstag sehr deutlich, dass hier bislang – anders als im VW-Abgasskandal – keine Betrugsabsichten erkennbar seien. Damit dürften vier neue „Thermofenster“-Klagen in letzter Instanz abgewiesen werden. Das Urteil sollte um 14.00 Uhr verkündet werden.