Kaiserslautern

Bezirksverband und Pfalztheater entwickeln Perspektive

Bei stark sinkenden Infektionszahlen und fortschreitender Impfung will das Pfalztheater in Kaiserslautern ab Anfang April 2021 bis zum Ende der Saison einen Spielbetrieb unter coronatauglichen Bedingungen gestalten. Das teilten der Bezirksverband Pfalz als Träger und das Pfalztheater am Freitag mit.