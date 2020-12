Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 20:50 Uhr

Saarlouis

Beziehungsstreit wohl Ursache für Angriff auf Shisha-Bar

Die Ursache für einen bewaffneten Angriff zahlreicher Männer auf eine Shisha-Bar in Saarlouis am Wochenende ist laut Polizei wohl ein Beziehungsstreit gewesen. „Eine 20-Jährige und ein 23-Jähriger kurdischer Abstammung gerieten nach ihrer bereits vor Monaten erfolgten Trennung in der Nacht zum Freitag in einen Streit, der damit endete, dass der aggressive Ex-Partner von Mitarbeitern aus der Shisha-Bar verwiesen wurde“, teilte die Polizei am Montag mit. „Dies wollte sich dieser nicht gefallen lassen und kündete Vergeltung an.“