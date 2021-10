Saarbrücken

Bewusstloser an Bushaltestelle: Opfer von Raubüberfall?

An einer Bushaltestelle in Saarbrücken-Herrensohr ist ein Mann bewusstlos gefunden worden. Möglicherweise sei er Opfer eines Raubüberfalls, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der 40-Jährige habe eine Platzwunde am Kopf gehabt. Als Polizisten eintrafen, wurde er bereits in einem Krankenwagen erstversorgt, wie es hieß. Ersten Ermittlungen zufolge hatten jugendliche Passanten den Mann halb auf der Straße liegend gefunden und den Krankenwagen gerufen.