Saarbrücken

Bewohner von Pflegeheimen können zwei Besucher begrüßen

Die saarländische Landesregierung hat die Besuchsmöglichkeiten in Alten- und Pflegeeinrichtungen ausgeweitet. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann nun täglich zwei Besuche von Menschen aus zwei Hausständen erhalten, wie das Sozial- und Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.