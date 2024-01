Feuerwehreinsatz

Steinborn

Bewohner bei Brand in Einfamilienhaus verletzt

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Steinborn in der Eifel ist der einzige Bewohner des Hauses verletzt worden. Er habe sich vermutlich beim Versuch, den Brand zu löschen, eine Rauchgasvergiftung zugezogen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Mann hatte das Feuer am Sonntagabend im Erdgeschoss des Hauses bemerkt und die Leitstelle informiert. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Es habe sich in einem Raum stark ausgebreitet, dadurch seien auch andere Räume beeinträchtigt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen.