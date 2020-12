Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 11:40 Uhr

Saarbrücken

Bewohner aus Risikogebieten können weiter Blut spenden

Wer in einem Landkreis mit erhöhtem Corona-Risiko wohnt, kann weiter grundsätzlich Blut spenden. Voraussetzung sei, dass der Blutspender keinen gesicherten Kontakt zu einem Sars-CoV-2-Infizierten gehabt habe und keine Krankheitssymptome zeige, teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit. Blutspende-Aktionen liefen weiterhin unter strengen Hygienemaßnahmen ab.