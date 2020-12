Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 11:50 Uhr

Ludwigshafen

Bewohner aus brennender Wohnung gerettet

Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen ist ein Mensch verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr brachen die Flammen am Sonntagmorgen in einer Wohnung in der ersten Etage des dreistöckigen Hauses aus. Balkon und Treppenhaus seien stark verraucht gewesen. Einsatzkräfte hätten den Bewohner aus der Wohnung herausholen können. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Andere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Angaben zum Sachschaden machte die Feuerwehr nicht.