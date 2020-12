Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 10:00 Uhr

Offenbach

Bewölktes und regnerisches Wochenende steht bevor

Bewölkt und immer mal wieder Regen: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Dabei sei der Samstag im Vergleich noch am freundlichsten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Der Freitag sei bedeckt mit schauerartigem Regen – und windigen bis stürmischen Böen im Saarland und im südlichen Rheinland-Pfalz. Im Laufe des Tages gebe es bei Temperaturen von fünf bis acht Grad auch mal Regenpausen, teilweise sei es sogar komplett trocken. Im Bergland könne auch Schnee oder Schneeregen auftreten.