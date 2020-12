Koblenz/Thür

Graue geschwungene Hörner, schwarzes Fell, mächtige Körper – Heckrinder grasen beispielsweise auf der Schmidtenhöhe bei Koblenz und bei Thür in der Osteifel. Hier und bei anderen Beweidungsprojekten in Rheinland-Pfalz halten oft urtümliche Tierarten Landschaften offen und fördern so die Artenvielfalt.