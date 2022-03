Bewaffneter überfällt Bank: Mitarbeiterin verletzt

Ein bewaffneter Mann hat in Otterbach (Kreis Kaiserslautern) am Donnerstagmorgen eine Bankfiliale überfallen. Eine Mitarbeiterin sei dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann habe ein Messer und womöglich auch eine Schusswaffe bei sich gehabt. Er soll die Bankmitarbeiterin bedroht und Bargeld gefordert haben. Dann sei der Täter mit der Handtasche der Angestellten geflüchtet. Außer der Tasche erbeutete er nach Angaben der Polizei bei dem Überfall nichts. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, dauerte an.