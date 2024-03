Ulmen

Cochem-Zell

Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein bewaffneter Täter hat eine Tankstelle in Ulmen (Landkreis Cochem-Zell) überfallen und Bargeld entwendet. Er sei noch flüchtig, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Demnach hatte der unbekannte Mann am Dienstagabend den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und mit vorgehaltener Waffe die Herausgabe des Bargelds gefordert. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß. Verletzt wurde niemand. Wie hoch die Beute war, wurde aus Ermittlungsgründen zunächst nicht bekannt gegeben.