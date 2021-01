Saarbrücken

Bewährung für versuchten Totschlag an demenzkranker Ehefrau

Weil er seine an Demenz leidende Ehefrau auf ihren Wunsch hin töten wollte, ist ein 80-Jähriger am Montag vom Landgericht Saarbrücken zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte 18 Monate Bewährungsstrafe für tat- und schuldangemessen gehalten. Das Gericht verurteilte den Mann wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.