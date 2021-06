Bad Ems

Bevölkerung von Rheinland-Pfalz um 4500 Menschen gewachsen

Die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ist 2020 etwas größer geworden. Zum Jahresende lebten hier rund 4,1 Millionen Menschen und damit etwa 4500 mehr als 2019, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz sei im neunten Jahr in Folge gestiegen und erreiche somit einen neuen historischen Höchststand.