Archivierter Artikel vom 19.09.2020, 11:00 Uhr

Pirmasens

Betrunkener von Baukran geholt: Per Haftbefehl gesucht

Ein betrunkener Mann ist in Pirmasens von der Feuerwehr von einem Baukran geholt worden. Wie sich herausstellte, sei der Mann in Baden-Württemberg per Haftbefehl gesucht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei gehe es um Körperverletzungsdelikte. Der Mann ist demnach festgenommen worden.