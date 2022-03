Neuwied

Betrunkener verletzt Freundin und attackiert Polizisten

Ein stark betrunkener Mann hat in der Nacht zum Sonntag im Kreis Neuwied im Streit seine Freundin (41) verletzt, seine Wohnungstür aus den Angeln gerissen und Polizisten angegriffen. Als diese bei dem 44-jährigen Randalierer in Bad Hönningen eingetroffen seien, habe er sogar noch um sich geschlagen, als er schon zu Boden gebracht worden sei, teilte die Polizei mit. Daher hätten die Beamten in der gemeinsamen Wohnung des Paares auch Pfefferspray eingesetzt. Das Motiv des Streites war laut Polizei vorerst unklar, die Ermittlungen dauern an. Den 44-Jährigen erwarten mehrere Strafanzeigen.