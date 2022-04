Bitburg

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Betrunkener und Mann unter Drogen aus dem Verkehr gezogen

Ein betrunkener Autofahrer und ein Mann, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß, sind am Mittwoch in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) von der Polizei gestoppt worden. Ein 60-Jähriger fuhr am Abend Schlangenlinien und zum Teil auch über den Gehweg, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,21 Promille. Die Beamten nahmen ihm seinen Führerschein ab. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.